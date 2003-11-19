Нюренберг (Сакк) Катарина (Магдалина) Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нюренберг (Сакк) Катарина (Магдалина) Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1915

Дата смерти

19.11.2003

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
19.01.1915

Отец: Сакк Иосиф

Мать: Сакк (Зиберт) Констанция

Бракосочетание
25.09.1946

Муж: Нюренберг Иван (Иоанн) Карлович

Рождение ребёнка
01.08.1947

Дочь: Ковалева (Нюренберг) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Нюренберг Иван (Иоанн) Карлович

Рождение ребёнка
18.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нюренберг Иван (Иоанн) Карлович

Смерть
19.11.2003

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