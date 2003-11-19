Нюренберг (Сакк) Катарина (Магдалина) Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1915
Дата смерти19.11.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1915
Отец: Сакк Иосиф
Мать: Сакк (Зиберт) Констанция
Бракосочетание
25.09.1946
Рождение ребёнка
01.08.1947
Дочь: Ковалева (Нюренберг) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Нюренберг Иван (Иоанн) Карлович
Рождение ребёнка
18.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нюренберг Иван (Иоанн) Карлович
Смерть
19.11.2003