Пересторонин Евсей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересторонин Евсей Тимофеевич

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Место рождения

Нагоряна, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1756 г.р.

Мать

Вычислено 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785 ст.

Отец: Пересторонин Тимофей Филиппович

Мать: - Варвара Ивановна

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Сын: Пересторонин Тихон Евсеевич

Мать ребёнка: - Анисья Леонтьевна

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Дочь: Пересторонина Елена Евсеевна

Мать ребёнка: - Анисья Леонтьевна

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.

Дочь: Пересторонина Марфа Евсеевна

Мать ребёнка: - Анисья Леонтьевна

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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