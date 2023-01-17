Пересторонин Евсей Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Сын: Пересторонин Тихон Евсеевич
Мать ребёнка: - Анисья Леонтьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Дочь: Пересторонина Елена Евсеевна
Мать ребёнка: - Анисья Леонтьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.
Дочь: Пересторонина Марфа Евсеевна
Мать ребёнка: - Анисья Леонтьевна
Смерть
Неизвестно