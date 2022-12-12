- Анисья Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Сын: Пересторонин Тихон Евсеевич
Отец ребёнка: Пересторонин Евсей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Дочь: Пересторонина Елена Евсеевна
Отец ребёнка: Пересторонин Евсей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.
Дочь: Пересторонина Марфа Евсеевна
Отец ребёнка: Пересторонин Евсей Тимофеевич
Смерть
Неизвестно