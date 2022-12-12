- Анисья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Анисья Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Сын: Пересторонин Тихон Евсеевич

Отец ребёнка: Пересторонин Евсей Тимофеевич

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Дочь: Пересторонина Елена Евсеевна

Отец ребёнка: Пересторонин Евсей Тимофеевич

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.

Дочь: Пересторонина Марфа Евсеевна

Отец ребёнка: Пересторонин Евсей Тимофеевич

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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