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Пересторонин Тихон Евсеевич

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Место рождения

Нагоряна, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.

Отец: Пересторонин Евсей Тимофеевич

Мать: - Анисья Леонтьевна

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Дочь: Пересторонина Евдкия Тихоновна

Мать ребёнка: - Ирина -

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Сын: Пересторонин Иван Тихонович

Мать ребёнка: - Ирина -

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.

Дочь: Пересторонина Александра Тихоновна

Мать ребёнка: - Ирина -

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 15.02.1834 ст.

Сын: Пересторонин Тимофей Тихонович

Мать ребёнка: - Ирина -

Нагоряна, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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