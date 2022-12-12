Пересторонин Тихон Евсеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.
Отец: Пересторонин Евсей Тимофеевич
Мать: - Анисья Леонтьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Дочь: Пересторонина Евдкия Тихоновна
Мать ребёнка: - Ирина -
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Сын: Пересторонин Иван Тихонович
Мать ребёнка: - Ирина -
Рождение ребёнка
Вычислено 1831 ст.
Дочь: Пересторонина Александра Тихоновна
Мать ребёнка: - Ирина -
Рождение ребёнка
Вычислено 15.02.1834 ст.
Сын: Пересторонин Тимофей Тихонович
Мать ребёнка: - Ирина -
Смерть
Неизвестно