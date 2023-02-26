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Евдокия Ульянова

Место рождения

д.Житчицы Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Житчицы Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.05.1883

Муж: Василий Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1884

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1885

Сын: Семён Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1888

Сын: Михаил Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Рождение ребёнка
13.07.1891

Сын: Стефан Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1895

Сын: Игнатий Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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