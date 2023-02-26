Евдокия Ульянова
Место рожденияд.Житчицы Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1866
д.Житчицы Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.05.1883
Муж: Василий Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1884
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1885
Сын: Семён Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1888
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Рождение ребёнка
13.07.1891
Сын: Стефан Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1895
Сын: Игнатий Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896
Сын: Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Смерть
Неизвестно