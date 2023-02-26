Василий Григорьев
Место рожденияд.Лепёшки - Скураты ( Барыги ) Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1865
Отец: Григорий Григорьев
Мать: Дария Павлова
д.Лепёшки - Скураты ( Барыги ) Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.05.1883
Жена: Евдокия Ульянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1884
Сын: Алексей Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Ульянова
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1885
Сын: Семён Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Ульянова
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1888
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Ульянова
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Ульянова
Рождение ребёнка
13.07.1891
Сын: Стефан Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Ульянова
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1895
Сын: Игнатий Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Ульянова
д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896
Сын: Иоанн Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Ульянова
Смерть
Неизвестно