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Василий Григорьев

Место рождения

д.Лепёшки - Скураты ( Барыги ) Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Григорий Григорьев

Мать: Дария Павлова

д.Лепёшки - Скураты ( Барыги ) Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.05.1883

Жена: Евдокия Ульянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1884

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Ульянова

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1885

Сын: Семён Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Ульянова

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.12.1888

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Ульянова

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Ульянова

Рождение ребёнка
13.07.1891

Сын: Стефан Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Ульянова

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1895

Сын: Игнатий Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Ульянова

д.Лепёшки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Ульянова

Смерть
Неизвестно
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