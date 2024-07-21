Невский Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невский Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Невский Николай Александрович

Мать: Невская Мария Александровна

Упоминание
1896
Улошпань, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Ф. 130 о.9 д.2881 л.36об-37 с.Улошпань, 1896 дети их: Мария состоит в супружестве с []вником Тульской Духовной Конс[], 20 лет Александра - нигде не обучалась, читать и писать умеет, 18 лет (1878) Пав... Показать все
Смерть
Неизвестно

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