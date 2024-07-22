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Невский Николай Александрович

Место рождения

Введенское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Невский Александр Павлович

Мать: Невская Александра Ивановна

Введенское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
До 1875

Жена: Невская Мария Александровна

Работа или профессия
1875
Петровское, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Невская Мария Александровна

Работа или профессия
Между 1876 и 1883
Федорово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Воскресенская Александра Николаевна

Мать ребёнка: Невская Мария Александровна

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Павла Николаевна

Мать ребёнка: Невская Мария Александровна

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Невский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Невская Мария Александровна

Упоминание
1884
Улошпань, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Ф. 130 о.9 д.2720 л.23об-24 с.Улошпань, 1884 Священник Николай Александров Невский сын священника []лся Ярославской Епархии Ярославского уезда в селе Введе[] Ярославской духовной Семинарии [] с аттес... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Невский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Невская Мария Александровна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Невский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Невская Мария Александровна

Улошпань, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
ф.56-12-268 70об-71 1891 февраль 9/13 Алексей Нерехтского уезда Благовещенской ц. с. Улошпань священник Николай Александров Невский и законная жена его Мария Александрова Смотритель тюремного замка ти... Показать все
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Протопопова Августа Николаевна

Мать ребёнка: Невская Мария Александровна

Улошпань, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
ф.56-12-268 104об-105 1892 ноябрь 17/18 Августа Нерехтского уезда Благовещенской ц. с. Улошпань священник Николай Александров Невский и законная жена его Мария Александрова Нерехтского уезда с. Улошпа... Показать все
Упоминание
1895
Улошпань, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Ф. 130 о.9 д.2864 л.37об-38 с.Улошпань, 1895 []енник Николай Александров Невский сын священника родился Ярославского уезда в селе Введеденском по окончанию уховной Семинарии [] с аттестатом 2го разр... Показать все
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Крылова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Невская Мария Александровна

Улошпань, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
ф.56-12-269 51об-52 1895 июнь 16/17 Ольга Нерехтского уезда Благовещенской ц. с. Улошпани священник Николай Александров Невский и законная жена его Мария Александрова Города Казани канцелярский служит... Показать все
Упоминание
1896
Улошпань, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Ф. 130 о.9 д.2881 л.36об-37 с.Улошпань, 1896 дети их: Мария состоит в супружестве с []вником Тульской Духовной Конс[], 20 лет Александра - нигде не обучалась, читать и писать умеет, 18 лет Павла - чи... Показать все
Смерть
1901
Улошпань, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
ф.56-12-269 215об-216 Благовещенской ц. с. Улошпани священник Николай Александров Невский, 51 от порока сердца священник Богородицкой ц. с. Кнагинина Николай Коровницкий

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