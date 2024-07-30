Невская Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1875
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Невский Николай Александрович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Воскресенская Александра Николаевна
Отец ребёнка: Невский Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Павла Николаевна
Отец ребёнка: Невский Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Невский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Невский Николай Александрович
Упоминание
1884
Ф. 130 о.9 д.2720 л.23об-24 с.Улошпань, 1884 Священник Николай Александров Невский сын священника []лся Ярославской Епархии Ярославского уезда в селе Введе[] Ярославской духовной Семинарии [] с аттес... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Невский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Невский Николай Александрович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Невский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Невский Николай Александрович
ф.56-12-268 70об-71 1891 февраль 9/13 Алексей Нерехтского уезда Благовещенской ц. с. Улошпань священник Николай Александров Невский и законная жена его Мария Александрова Смотритель тюремного замка ти... Показать все
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Протопопова Августа Николаевна
Отец ребёнка: Невский Николай Александрович
ф.56-12-268 104об-105 1892 ноябрь 17/18 Августа Нерехтского уезда Благовещенской ц. с. Улошпань священник Николай Александров Невский и законная жена его Мария Александрова Нерехтского уезда с. Улошпа... Показать все
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Крылова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Невский Николай Александрович
ф.56-12-269 51об-52 1895 июнь 16/17 Ольга Нерехтского уезда Благовещенской ц. с. Улошпани священник Николай Александров Невский и законная жена его Мария Александрова Города Казани канцелярский служит... Показать все
Упоминание
1895
Ф. 130 о.9 д.2864 л.37об-38 с.Улошпань, 1895 []енник Николай Александров Невский сын священника родился Ярославского уезда в селе Введеденском по окончанию уховной Семинарии [] с аттестатом 2го разр... Показать все
Упоминание
1896
Ф. 130 о.9 д.2881 л.36об-37 с.Улошпань, 1896 дети их: Мария состоит в супружестве с []вником Тульской Духовной Конс[], 20 лет Александра - нигде не обучалась, читать и писать умеет, 18 лет Павла - чи... Показать все
Упоминание
1903
Кострома, город Кострома, Костромская область
ГАКО ф.130 оп.9 д.3004 сиротствующие Мария Александровна Невская - вдова после священника умершего на службе в сей церкви живет в городе Костроме на содержании сына от роду 43 лет Дети: Мария была в ... Показать все
Смерть
Неизвестно