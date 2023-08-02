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Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Между 1819 и 1823

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Иван

Мать: Акилина Артемьева

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Иван Максимович

Отец ребёнка: Максим Иванов

Рождение ребёнка
1773

Сын: Пётр Максимов

Отец ребёнка: Максим Иванов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Екатерина Максимова

Отец ребёнка: Максим Иванов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Максимова

Отец ребёнка: Максим Иванов

Смерть
Между 1819 и 1823
Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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