Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиМежду 1819 и 1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Иван
Мать: Акилина Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Иван Максимович
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Пётр Максимов
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Екатерина Максимова
Отец ребёнка: Максим Иванов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Максимова
Отец ребёнка: Максим Иванов
Смерть
Между 1819 и 1823
Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)