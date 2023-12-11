Пётр Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Максимов

Пётр Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Максим Иванов

Мать: Екатерина Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close