Анна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1744 г.р.

Мать

1735 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Максим Иванов

Мать: Екатерина Иванова

Смерть
Неизвестно
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