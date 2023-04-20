Бурдина Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурдина Татьяна Николаевна

Бурдина Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1961

Отец: Большаков Николай Васильевич

Мать: Большакова Клавдия Федоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close