Тардыбаева Ирина
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тардыбаева Парасковья Николаевна
Отец ребёнка: Тардыбаев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Голощапова Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Тардыбаев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тардыбаев Тихон Николаевич
Отец ребёнка: Тардыбаев Николай Сергеевич
Смерть
Неизвестно