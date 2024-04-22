Тардыбаева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тардыбаева Ирина

Место рождения

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Тардыбаева Парасковья Николаевна

Отец ребёнка: Тардыбаев Николай Сергеевич

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Голощапова Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Тардыбаев Николай Сергеевич

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тардыбаев Тихон Николаевич

Отец ребёнка: Тардыбаев Николай Сергеевич

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно
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