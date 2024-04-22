Голощапова (Тардыбаева) Агриппина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голощапова (Тардыбаева) Агриппина Николаевна

Место рождения

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Тардыбаев Николай Сергеевич

Мать: Тардыбаева Ирина

Бородино, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
29.05.1893

Дочь: Рехлова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Голощапов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голощапов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Голощапов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоолощапова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Голощапов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голощапов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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