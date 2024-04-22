Голощапова (Тардыбаева) Агриппина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Тардыбаев Николай Сергеевич
Мать: Тардыбаева Ирина
Рождение ребёнка
29.05.1893
Дочь: Рехлова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Голощапов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голощапов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Голощапов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоолощапова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Голощапов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно