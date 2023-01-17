Митусов Юрий Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митусов Павел Ильясович
Мать: Тарунина Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
09.02.1967
Дочь: Митусова Алла Юрьевна
Мать ребёнка: Рожнова Нинель Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рожнова Нинель Петровна
Смерть
Неизвестно