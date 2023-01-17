Митусов Юрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митусов Юрий Павлович

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Место рождения

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митусов Павел Ильясович

Мать: Тарунина Ольга Ильинична

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.02.1967

Дочь: Митусова Алла Юрьевна

Мать ребёнка: Рожнова Нинель Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожнова Нинель Петровна

Смерть
Неизвестно
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