Митусов Павел Ильясович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митусов Павел Ильясович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митусов Юрий Павлович

Мать ребёнка: Тарунина Ольга Ильинична

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарунина Ольга Ильинична

Смерть
Неизвестно
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