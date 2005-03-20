Нерезов Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нерезов Владимир Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1958

Дата смерти

08.12.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1958

Отец: Нерезев Анатолий Сергеевич

Мать: Нерезева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1979

Сын: Нерезов Павел Владимирович

Мать ребёнка: Нерезова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
21.06.1981

Сын: Нерезов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Нерезова Валентина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нерезова Валентина Васильевна

Смерть
08.12.1994
Повесился
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