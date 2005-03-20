Нерезов Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1958
Дата смерти08.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1958
Рождение ребёнка
29.11.1979
Сын: Нерезов Павел Владимирович
Мать ребёнка: Нерезова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
21.06.1981
Сын: Нерезов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Нерезова Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1994
Повесился