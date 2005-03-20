Нерезев Анатолий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нерезев Анатолий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1935

Дата смерти

20.03.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1958

Сын: Нерезов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Нерезева Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1963

Дочь: Офицерова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Нерезева Анастасия Ивановна

Сельцо, город Сельцо, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нерезева Анастасия Ивановна

Смерть
20.03.2005
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