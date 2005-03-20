Нерезев Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1935
Дата смерти20.03.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1958
Сын: Нерезов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Нерезева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1963
Дочь: Офицерова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Нерезева Анастасия Ивановна
Сельцо, город Сельцо, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.2005