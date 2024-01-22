Сидоров Пётр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1825
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1843
Мать ребёнка: (Сидорова) Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
01.01.1855
Дочь: (Сидорова) Анастасия Петровна
Мать ребёнка: (Сидорова) Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: (Сидорова) Прасковья Семеновна
Рождение ребёнка
01.01.1860
Мать ребёнка: (Сидорова) Прасковья Семеновна