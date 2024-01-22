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Сидоров Пётр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1825

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1825

Отец: Сидоров Андрей Иванович

Мать: (Сидорова) Ефросинья Андреева

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сидорова) Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
01.01.1843

Сын: Сидоров Алексей Петрович

Мать ребёнка: (Сидорова) Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
01.01.1855

Дочь: (Сидорова) Анастасия Петровна

Мать ребёнка: (Сидорова) Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Сидоров Пётр Петрович

Мать ребёнка: (Сидорова) Прасковья Семеновна

Рождение ребёнка
01.01.1860

Сын: Сидоров Борис Петрович

Мать ребёнка: (Сидорова) Прасковья Семеновна

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