(Сидорова) Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Прасковья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1824

Дата смерти

17.02.1884

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.1843

Сын: Сидоров Алексей Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.1855

Дочь: (Сидорова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Сидоров Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Сидоров Пётр Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.1860

Сын: Сидоров Борис Петрович

Отец ребёнка: Сидоров Пётр Андреевич

Смерть
17.02.1884

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