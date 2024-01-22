(Сидорова) Прасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1824
Дата смерти17.02.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1843
Отец ребёнка: Сидоров Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1855
Дочь: (Сидорова) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Сидоров Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Сидоров Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1860
Отец ребёнка: Сидоров Пётр Андреевич
Смерть
17.02.1884