(Сидорова) Ефросинья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Ефросинья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

1825 г.р.
1836 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1825

Сын: Сидоров Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович

Рождение ребёнка
01.03.1836

Сын: Сидоров Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович

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