(Сидорова) Ефросинья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1825
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1836
Сын: Сидоров Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Сидоров Андрей Иванович