Смирнова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумилова (Смирнов) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1928
Сын: Смирнов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Захарович
Смерть
Неизвестно