Смирнова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумилова (Смирнов) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Сергей Захарович

Рождение ребёнка
13.10.1928

Сын: Смирнов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Захарович

Смерть
Неизвестно

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