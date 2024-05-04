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Смирнов Сергей Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумилова (Смирнов) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Смирнова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Матрена

Рождение ребёнка
13.10.1928

Сын: Смирнов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Смирнова Матрена

Смерть
1962
Похороны
Неизвестно

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