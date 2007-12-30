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Смирнов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1928

Дата смерти

30.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1928

Отец: Смирнов Сергей Захарович

Мать: Смирнова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1952

Сын: Смирнов Вадим Александрович

Мать ребёнка: Надежда

Рождение ребёнка
06.09.1954

Дочь: (Смирнова) Нина Александровна

Мать ребёнка: Надежда

Смерть
30.12.2007

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