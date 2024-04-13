Ботяновский Иван Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кишко Наста Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ботяновский Матвей Иванович
Мать ребёнка: Кишко Наста Ивановна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Ботяновский Павел Иванович
Мать ребёнка: Кишко Наста Ивановна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Ботяновский Дамиан Иванович
Мать ребёнка: Кишко Наста Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Ботяновский Григорий Иванович
Мать ребёнка: Кишко Наста Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Ботяновский Стефан Иванович
Мать ребёнка: Кишко Наста Ивановна
Смерть
Неизвестно