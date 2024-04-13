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Ботяновский Иван Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ботяновский Роман-Дионисий Иванович

Мать: Ботяновская Анна Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кишко Наста Ивановна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Ботяновский Матвей Иванович

Мать ребёнка: Кишко Наста Ивановна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Ботяновский Павел Иванович

Мать ребёнка: Кишко Наста Ивановна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Ботяновский Дамиан Иванович

Мать ребёнка: Кишко Наста Ивановна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Ботяновский Григорий Иванович

Мать ребёнка: Кишко Наста Ивановна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Ботяновский Стефан Иванович

Мать ребёнка: Кишко Наста Ивановна

Смерть
Неизвестно

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