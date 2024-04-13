Ботяновский Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Ботяновский Иван Романович
Мать: Кишко Наста Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
27.07.1894
Сын: Ботяновский Прохор Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Осуждение
С 26.01.1895 по 23.03.1895
Был обвиняем в покушении на жизнь своего брата Павла Ботяновского. Был оправдан. 16 июня Павел обратился к полицейскому, что родной брат 10 июня покушался отравить его (похлебка с добавлением черемиц... Показать все
Смерть
Неизвестно