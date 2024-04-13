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Ботяновский Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Ботяновский Иван Романович

Мать: Кишко Наста Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
27.07.1894

Сын: Ботяновский Прохор Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Осуждение
С 26.01.1895 по 23.03.1895
Был обвиняем в покушении на жизнь своего брата Павла Ботяновского. Был оправдан. 16 июня Павел обратился к полицейскому, что родной брат 10 июня покушался отравить его (похлебка с добавлением черемиц... Показать все
Смерть
Неизвестно

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