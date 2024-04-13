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Ботяновская Анна Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботяновский Роман-Дионисий Иванович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ботяновский Иван Романович

Отец ребёнка: Ботяновский Роман-Дионисий Иванович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Ботяновский Андрей Романович

Отец ребёнка: Ботяновский Роман-Дионисий Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1842

Сын: Ботяновский Григорий Романович

Отец ребёнка: Ботяновский Роман-Дионисий Иванович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ботяновский Фома Романович

Отец ребёнка: Ботяновский Роман-Дионисий Иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ботяновская Авдотья Романовна

Отец ребёнка: Ботяновский Роман-Дионисий Иванович

Смерть
Неизвестно

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