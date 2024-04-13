Ботяновская Анна Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ботяновский Иван Романович
Отец ребёнка: Ботяновский Роман-Дионисий Иванович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ботяновский Андрей Романович
Отец ребёнка: Ботяновский Роман-Дионисий Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1842
Сын: Ботяновский Григорий Романович
Отец ребёнка: Ботяновский Роман-Дионисий Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ботяновский Фома Романович
Отец ребёнка: Ботяновский Роман-Дионисий Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ботяновская Авдотья Романовна
Отец ребёнка: Ботяновский Роман-Дионисий Иванович
Смерть
Неизвестно