Дмитриева (Власова) Любовь Гурьяновна 26.09.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриева (Власова) Любовь Гурьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1922

Дата смерти

28.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1922

Отец: Власов Гурий Андриянович

Мать: Власова (Шапарева) Евдокия Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Анатолий

Рождение ребёнка
14.11.1941

Дочь: Валова (Пупова) Нина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.03.1948

Дочь: Колесникова (Пупова) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Попов Анатолий

Рождение ребёнка
22.05.1951

Дочь: Винокурова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Дмитриев Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
11.03.1953

Сын: Дмитриев Сергей Николевич

Отец ребёнка: Дмитриев Николай Фёдорович

Смерть
28.05.1990

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