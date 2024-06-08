Дмитриева (Власова) Любовь Гурьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1922
Дата смерти28.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Анатолий
Рождение ребёнка
14.11.1941
Дочь: Валова (Пупова) Нина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.03.1948
Дочь: Колесникова (Пупова) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Попов Анатолий
Рождение ребёнка
22.05.1951
Дочь: Винокурова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Дмитриев Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
11.03.1953
Сын: Дмитриев Сергей Николевич
Отец ребёнка: Дмитриев Николай Фёдорович
Смерть
28.05.1990