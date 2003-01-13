Дмитриев Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1928
Дата смерти13.01.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1951
Дочь: Винокурова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Дмитриева (Власова) Любовь Гурьяновна
Рождение ребёнка
11.03.1953
Сын: Дмитриев Сергей Николевич
Мать ребёнка: Дмитриева (Власова) Любовь Гурьяновна
Смерть
13.01.2003