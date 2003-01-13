Дмитриев Николай Фёдорович 10.10.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Николай Фёдорович

Дмитриев Николай Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1928

Дата смерти

13.01.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1951

Дочь: Винокурова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Дмитриева (Власова) Любовь Гурьяновна

Рождение ребёнка
11.03.1953

Сын: Дмитриев Сергей Николевич

Мать ребёнка: Дмитриева (Власова) Любовь Гурьяновна

Смерть
13.01.2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.