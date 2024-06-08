Власова (Шапарева) Евдокия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова (Шапарева) Евдокия Макаровна

Власова (Шапарева) Евдокия Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1895

Дата смерти

26.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1922

Дочь: Дмитриева (Власова) Любовь Гурьяновна

Отец ребёнка: Власов Гурий Андриянович

Рождение ребёнка
15.08.1927

Сын: Власов Матвей Гурьянович

Отец ребёнка: Власов Гурий Андриянович

Рождение ребёнка
04.09.1929

Дочь: Понамарёва (Власова) Наталья Гурьяновна

Отец ребёнка: Власов Гурий Андриянович

Рождение ребёнка
09.08.1935

Сын: Власов Виктор Гурьянович

Отец ребёнка: Власов Гурий Андриянович

Смерть
26.10.1963

Мы используем куки для улучшения работы сайта.