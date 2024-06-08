Власова (Шапарева) Евдокия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1895
Дата смерти26.10.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1922
Дочь: Дмитриева (Власова) Любовь Гурьяновна
Отец ребёнка: Власов Гурий Андриянович
Рождение ребёнка
15.08.1927
Отец ребёнка: Власов Гурий Андриянович
Рождение ребёнка
04.09.1929
Дочь: Понамарёва (Власова) Наталья Гурьяновна
Отец ребёнка: Власов Гурий Андриянович
Рождение ребёнка
09.08.1935
Отец ребёнка: Власов Гурий Андриянович
Смерть
26.10.1963