Кузьмин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1952
Дата смерти24.12.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
24.12.2012