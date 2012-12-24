Кузьмин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1952

Дата смерти

24.12.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
24.12.2012
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