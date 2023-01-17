Неворотов Филимон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Неворотов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Неворотов Федор Филимонович
Мать ребёнка: Неворотова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неворотова Авдотья
Смерть
1837
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область