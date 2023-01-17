Неворотов Филимон Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неворотов Филимон Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Неворотов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Неворотов Федор Филимонович

Мать ребёнка: Неворотова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неворотова Авдотья

Смерть
1837
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
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