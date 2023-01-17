Неворотов Федор Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Неворотов Филимон Федорович
Мать: Неворотова Авдотья
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Неворотова Матрена Павловна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Неворотова Матрена Павловна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Неворотов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Неворотова Матрена Павловна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Неворотов Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Неворотова Матрена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно