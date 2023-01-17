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Неворотов Федор Филимонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Неворотов Филимон Федорович

Мать: Неворотова Авдотья

Рождение ребёнка
1829

Сын: Неворотов Яков Федорович

Мать ребёнка: Неворотова Матрена Павловна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Неворотова Матрена Павловна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Неворотов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Неворотова Матрена Павловна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Неворотов Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Неворотова Матрена Павловна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неворотова Матрена Павловна

Смерть
Неизвестно
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