Дембровская Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дембровская Мария Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дембровский Антон

Мать: Анна

Рождение ребёнка
21.01.1965

Сын: Шевкалюк Александр Эдуардович

Отец ребёнка: Шевкалюк Эдуард Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевкалюк Алексей Эдуардович

Отец ребёнка: Шевкалюк Эдуард Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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