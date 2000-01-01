Дембровская Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дембровский Антон
Мать: Анна
Рождение ребёнка
21.01.1965
Сын: Шевкалюк Александр Эдуардович
Отец ребёнка: Шевкалюк Эдуард Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевкалюк Алексей Эдуардович
Отец ребёнка: Шевкалюк Эдуард Афанасьевич
Смерть
Неизвестно