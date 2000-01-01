Шевкалюк (Шовкалюк) Эдуард Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шовкалюк Афанасий
Мать: Мария Захаровна
Рождение ребёнка
21.01.1965
Сын: Шевкалюк Александр Эдуардович
Мать ребёнка: Дембровская Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевкалюк Алексей Эдуардович
Мать ребёнка: Дембровская Мария Антоновна
Смерть
Неизвестно