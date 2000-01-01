Шевкалюк (Шовкалюк) Эдуард Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевкалюк (Шовкалюк) Эдуард Афанасьевич

Шевкалюк (Шовкалюк) Эдуард Афанасьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шовкалюк Афанасий

Мать: Мария Захаровна

Рождение ребёнка
21.01.1965

Сын: Шевкалюк Александр Эдуардович

Мать ребёнка: Дембровская Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевкалюк Алексей Эдуардович

Мать ребёнка: Дембровская Мария Антоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close