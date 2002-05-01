Шубина (Кустова) Анна
Место рожденияд. Анохино Егорьевского р-на Московской обл.
Дата рождения22.10.1913
Дата смерти01.05.2002
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1913
Отец: Саломатин Григорий
д. Анохино Егорьевского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
08.03.1934
Дочь: Гром Лидия
Отец ребёнка: Шубин Михаил
Рождение ребёнка
21.08.1936
Отец ребёнка: Шубин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панина Тамара
Отец ребёнка: Шубин Михаил
Смерть
01.05.2002
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Похороны
Неизвестно
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.