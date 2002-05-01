Шубина (Кустова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина (Кустова) Анна

Место рождения

д. Анохино Егорьевского р-на Московской обл.

Дата рождения

22.10.1913

Дата смерти

01.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1913

Отец: Саломатин Григорий

Мать: Кустова Ксения Илларионовна

д. Анохино Егорьевского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
08.03.1934

Дочь: Гром Лидия

Отец ребёнка: Шубин Михаил

Рождение ребёнка
21.08.1936

Сын: Шубин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Шубин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панина Тамара

Отец ребёнка: Шубин Михаил

Смерть
01.05.2002
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Похороны
Неизвестно
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
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