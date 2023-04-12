Шубин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1907

Дата смерти

?.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1934

Дочь: Гром Лидия

Мать ребёнка: Шубина Анна

Рождение ребёнка
21.08.1936

Сын: Шубин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Шубина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панина Тамара

Мать ребёнка: Шубина Анна

Смерть
?.12.1978
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