Шубин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1907
Дата смерти?.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1934
Дочь: Гром Лидия
Мать ребёнка: Шубина Анна
Рождение ребёнка
21.08.1936
Мать ребёнка: Шубина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панина Тамара
Мать ребёнка: Шубина Анна
Смерть
?.12.1978