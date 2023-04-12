Саломатин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1913

Дочь: Шубина Анна

Мать ребёнка: Кустова Ксения Илларионовна

д. Анохино Егорьевского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кустов Степан

Мать ребёнка: Кустова Ксения Илларионовна

Смерть
Неизвестно