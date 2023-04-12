Саломатин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1913
Дочь: Шубина Анна
Мать ребёнка: Кустова Ксения Илларионовна
д. Анохино Егорьевского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кустов Степан
Мать ребёнка: Кустова Ксения Илларионовна
Смерть
Неизвестно