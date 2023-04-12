Кустова (Саломатин) Ксения Илларионовна
Место рожденияд. Малая Ильинка
Дата рождения24.01.1885
Дата смерти26.12.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1885
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
22.10.1913
Дочь: Шубина Анна
Отец ребёнка: Саломатин Григорий
д. Анохино Егорьевского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кустов Степан
Отец ребёнка: Саломатин Григорий
Смерть
26.12.1968
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Похороны
Неизвестно
пос. Хорлово Воскресенкого р-на Московской обл.