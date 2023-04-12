Кустова (Саломатин) Ксения Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустова (Саломатин) Ксения Илларионовна

Место рождения

д. Малая Ильинка

Дата рождения

24.01.1885

Дата смерти

26.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1885

Отец: Саломатин Илларион Васильевич

Мать: Саломатина Ирина Петровна

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
22.10.1913

Дочь: Шубина Анна

Отец ребёнка: Саломатин Григорий

д. Анохино Егорьевского р-на Московской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кустов Степан

Отец ребёнка: Саломатин Григорий

Смерть
26.12.1968
пос. Фосфоритный Воскресенского р-на Московской обл.
Похороны
Неизвестно
пос. Хорлово Воскресенкого р-на Московской обл.
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