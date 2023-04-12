Саломатина (Карнеева) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1847
Дата смерти13.07.1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.10.1865
Метрическая книга | 1апреля 1896года: жених деревни Малая Ильинка Крестьянина Илариона Васильева Саламатина сын Петр Иларионов, православного вероисповедания и первым браком, 18 годов и 9 месяцев неве... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1869
Сын: Саломатин Федор Илларионович
Отец ребёнка: Саломатин Илларион Васильевич
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
18.12.1871
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Саломатин Илларион Васильевич
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
30.06.1877
Сын: Саломатин Петр Илларионович
Отец ребёнка: Саломатин Илларион Васильевич
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
19.08.1880
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Саломатин Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1882
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Саломатин Илларион Васильевич
Рождение ребёнка
14.11.1884
Сын: Саломатин Александр
Отец ребёнка: Саломатин Илларион Васильевич
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
24.01.1885
Дочь: Кустова Ксения Илларионовна
Отец ребёнка: Саломатин Илларион Васильевич
д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
23.11.1890
Сын: Саломатин Александр
Отец ребёнка: Саломатин Илларион Васильевич
д. Малая Ильинка
Смерть
13.07.1921