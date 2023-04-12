Саломатина (Карнеева) Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаломатина (Карнеева) Ирина Петровна

Саломатина (Карнеева) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1847

Дата смерти

13.07.1921

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1865

Муж: Саломатин Илларион Васильевич

Метрическая книга | 1апреля 1896года: жених деревни Малая Ильинка Крестьянина Илариона Васильева Саламатина сын Петр Иларионов, православного вероисповедания и первым браком, 18 годов и 9 месяцев неве... Показать все
Рождение ребёнка
01.06.1869

Сын: Саломатин Федор Илларионович

Отец ребёнка: Саломатин Илларион Васильевич

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
18.12.1871

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Саломатин Илларион Васильевич

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
30.06.1877

Сын: Саломатин Петр Илларионович

Отец ребёнка: Саломатин Илларион Васильевич

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
19.08.1880

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Саломатин Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.1882

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Саломатин Илларион Васильевич

Рождение ребёнка
14.11.1884

Сын: Саломатин Александр

Отец ребёнка: Саломатин Илларион Васильевич

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
24.01.1885

Дочь: Кустова Ксения Илларионовна

Отец ребёнка: Саломатин Илларион Васильевич

д. Малая Ильинка
Рождение ребёнка
23.11.1890

Сын: Саломатин Александр

Отец ребёнка: Саломатин Илларион Васильевич

д. Малая Ильинка
Смерть
13.07.1921
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close