Вагнер Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагнер Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вагнер) Анастасия

Отец ребёнка: Вагнер Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагнер Юрий

Отец ребёнка: Вагнер Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вагнер Георгий

Смерть
Неизвестно

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