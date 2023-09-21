Вагнер Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагнер Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вагнер Филип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Вагнер) Анастасия

Мать ребёнка: Вагнер Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагнер Юрий

Мать ребёнка: Вагнер Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вагнер Елизавета

Смерть
Неизвестно

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