Вагнер Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вагнер Филип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Вагнер) Анастасия
Мать ребёнка: Вагнер Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагнер Юрий
Мать ребёнка: Вагнер Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вагнер Елизавета
Смерть
Неизвестно