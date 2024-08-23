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Жесткова Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1883

Сын: Жестков Илья Александрович

Отец ребёнка: Жестков Александр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.08.1884

Дочь: (Жесткова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Жестков Александр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1885

Дочь: Носкова (Жесткова) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Жестков Александр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.02.1887

Дочь: Еремина (Жесткова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Жестков Александр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 27.01.1889

Муж: Жестков Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 27.01.1889

Дочь: (Жесткова-Носкова) Ксения Александровна

Отец ребёнка: Жестков Александр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1890

Дочь: (Жесткова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Жестков Александр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1895

Дочь: Киселева (Жесткова) Дарья Александровна

Отец ребёнка: Жестков Александр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.12.1897

Сын: Жестков Данила Александрович

Отец ребёнка: Жестков Александр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

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