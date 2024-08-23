Жесткова Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1883
Сын: Жестков Илья Александрович
Отец ребёнка: Жестков Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
22.08.1884
Дочь: (Жесткова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Жестков Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
14.09.1885
Дочь: Носкова (Жесткова) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Жестков Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
17.02.1887
Дочь: Еремина (Жесткова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Жестков Александр Георгиевич
Бракосочетание
До 27.01.1889
Рождение ребёнка
Около 27.01.1889
Дочь: (Жесткова-Носкова) Ксения Александровна
Отец ребёнка: Жестков Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
26.06.1890
Дочь: (Жесткова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Жестков Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
22.03.1895
Дочь: Киселева (Жесткова) Дарья Александровна
Отец ребёнка: Жестков Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
27.12.1897
Сын: Жестков Данила Александрович
Отец ребёнка: Жестков Александр Георгиевич
Смерть
После 16.02.1920