Киселева (Жесткова) Дарья Александровна
Место рождения
Дата рождения22.03.1895
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1895
Крещение
24.03.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1917
Рождение ребёнка
18.04.1918
Сын: Киселев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Киселев Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1923
Рождение ребёнка
18.10.1924
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
19.09.1932
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1951