Киселева (Жесткова) Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Жесткова) Дарья Александровна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.03.1895

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
22.03.1895

Отец: Жестков Александр Георгиевич

Мать: Жесткова Екатерина Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.03.1895
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1917

Муж: Киселев Андрей Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1918

Сын: Киселев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Киселев Андрей Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Андрей Георгиевич

Рождение ребёнка
18.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Андрей Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Андрей Георгиевич

Рождение ребёнка
19.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Андрей Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1951
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