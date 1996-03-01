Гусятникова (Киселева) Валентина Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1924
Дата смерти?.03.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1924
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусятников Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
До 1949
Смерть
?.03.1996