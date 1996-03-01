Гусятникова (Киселева) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусятникова (Киселева) Валентина Андреевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.10.1924

Дата смерти

?.03.1996

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1924

Отец: Киселев Андрей Георгиевич

Мать: Киселева (Жесткова) Дарья Александровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусятников Дмитрий Алексеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 1949

Муж: Гусятников Дмитрий Алексеевич

Смерть
?.03.1996

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