Гусятников Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусятников Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусятникова (Киселева) Валентина Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 1949

Жена: Гусятникова (Киселева) Валентина Андреевна

Смерть
После 01.07.1951

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