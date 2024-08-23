Гусятников Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусятникова (Киселева) Валентина Андреевна
Бракосочетание
До 1949
Смерть
После 01.07.1951