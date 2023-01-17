Фролова (Шишова) Лукерья Кирилловна (придумано) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Шишова) Лукерья Кирилловна (придумано)

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Место рождения

Ивицы, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1860 г.р.

Муж

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Поляк ссыльный

Мать: Шишова девица

Ивицы, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.12.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Иван Федорович

Мыс, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
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