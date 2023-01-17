Фролова (Шишова) Лукерья Кирилловна (придумано)
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Поляк ссыльный
Мать: Шишова девица
Рождение ребёнка
26.12.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Иван Федорович
Мыс, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд