Шишова девица
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Шишов неизвестно
Мать: Шишова неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Фролова Лукерья Кирилловна (придумано)
Отец ребёнка: Поляк ссыльный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишов Сергей Кириллович (придумано)
Отец ребёнка: Поляк ссыльный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ромашкина Милодора Кирилловна (придумано)
Отец ребёнка: Поляк ссыльный
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляк ссыльный
Смерть
Неизвестно