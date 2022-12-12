Шишова девица — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишова девица

Шишова девица

avatar

Место рождения

Ивицы, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Шишов неизвестно

Мать: Шишова неизвестно

Ивицы, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Фролова Лукерья Кирилловна (придумано)

Отец ребёнка: Поляк ссыльный

Ивицы, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишов Сергей Кириллович (придумано)

Отец ребёнка: Поляк ссыльный

Ивицы, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ромашкина Милодора Кирилловна (придумано)

Отец ребёнка: Поляк ссыльный

Ивицы, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляк ссыльный

Смерть
Неизвестно
Ивицы, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close