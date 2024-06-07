Евсеев (Воробьев) Федор Иванович
Место рожденияд. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Евсеев (Воробьев) Иван Иванович
Мать: Варвара Андреевна
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1872
Дочь: (Евсеева (Воробьева)) Васса Федоровна
Мать ребёнка: (Крюкова) Ирина Степанова
Рождение ребёнка
03.06.1874
Сын: Евсеев (Евсеичев) (Воробьев) Федор Федорович
Мать ребёнка: (Крюкова) Ирина Степанова
Рождение ребёнка
13.08.1876
Дочь: Черемухина (Евсеева (Воробьева)) Наталия Федоровна
Мать ребёнка: (Крюкова) Ирина Степанова
Рождение ребёнка
29.03.1879
Сын: Евсеев (Воробьев) Иоанн Федорович
Мать ребёнка: (Крюкова) Ирина Степанова
д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно