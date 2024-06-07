Евсеев (Воробьев) Федор Иванович 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евсеев (Воробьев) Федор Иванович

Место рождения

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Евсеев (Воробьев) Иван Иванович

Мать: Варвара Андреевна

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Крюкова) Ирина Степанова

Рождение ребёнка
22.08.1872

Дочь: (Евсеева (Воробьева)) Васса Федоровна

Мать ребёнка: (Крюкова) Ирина Степанова

Рождение ребёнка
03.06.1874

Сын: Евсеев (Евсеичев) (Воробьев) Федор Федорович

Мать ребёнка: (Крюкова) Ирина Степанова

Рождение ребёнка
13.08.1876

Дочь: Черемухина (Евсеева (Воробьева)) Наталия Федоровна

Мать ребёнка: (Крюкова) Ирина Степанова

Рождение ребёнка
29.03.1879

Сын: Евсеев (Воробьев) Иоанн Федорович

Мать ребёнка: (Крюкова) Ирина Степанова

д. Назимиха, Щелковского р-на, Московской области, Московская обл.
Смерть
Неизвестно

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